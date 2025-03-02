بحوزته 3كغم "كريستال".. القبض على تاجر مخدرات جنوبي العراق

2025-03-02 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزتهثلاثة كيلوغرامات من مادة "الكريستال" بالتعاون بين محافظتي البصرةوالديوانية.

وقالتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مديرية المخدرات والمؤثراتالعقلية في الديوانية وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة، تمكنتبعملية نوعية من إلقاء القبض على تاجر مخدرات مطلوب للأولى كان متواجداً فيالبصرة.

وبينتأنه تم ضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" المخدرة بلغت 3كغم، مضيفة أنعملية القبض تمت بعد اعتراف أحد المتهمين بمتاجرة المخدرات الذي ألقي القبض عليه فيالديوانية بوقت سابق، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل.