حسين يفتتح محطة اصدار البطاقة الوطنية في القاهرة.. والخارجية تعد بالمزيد

2025-03-02 21:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، (2 اذار 2025)، محطة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في القسم القنصلي لسفارة جمهورية العراق بالقاهرة.

وذكر بيان للخارجية، تلقته "بغداد اليوم"، ان الافتتاح يأتي "في إطار التزام الحكومة العراقية بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الجالية العراقية، بما يضمن السرعة والدقة والشفافية في إنجاز المعاملات القنصلية".

وأشار البيان الى، ان "العدد الإجمالي للبعثات العراقية التي سيتم افتتاح محطات إصدار البطاقة الوطنية فيها يبلغ (26) بعثة، وقد تم حتى الآن تدشين هذه الخدمة في ثماني بعثات، من بينها سفارة العراق في القاهرة".

ولفت البيان الى، انه "يجري العمل على استكمال افتتاح المحطات في (18) بعثة أخرى خلال الفترة المقبلة".