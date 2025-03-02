وزير الاعمار يصادق على مخططات التوسعة الجديدة لستِ مدن في محافظة المثنى
2025-03-02 21:30:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
صادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، على مخططات التوسعة الجديدة لستِ مدن ضمن محافظة المثنى.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، صادق على مخططات التوسعة الجديدة للتصميم الأساس، لمدن (الخضر و الوركاء و النجمي و الدراجي و بصية و الكرامة) ضمن محافظة المثنى".
وأضافت، أن "التوسعة تشمل توفير مساحات سكنية وتجارية جديدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء تخدم المواطنين، وتمت المصادقة بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الخدمية في المحافظة".
صادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، على مخططات التوسعة الجديدة لستِ مدن ضمن محافظة المثنى.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، صادق على مخططات التوسعة الجديدة للتصميم الأساس، لمدن (الخضر و الوركاء و النجمي و الدراجي و بصية و الكرامة) ضمن محافظة المثنى".
وأضافت، أن "التوسعة تشمل توفير مساحات سكنية وتجارية جديدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء تخدم المواطنين، وتمت المصادقة بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الخدمية في المحافظة".