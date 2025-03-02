2025-03-02 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعصادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، على مخططات التوسعة الجديدة لستِ مدن ضمن محافظة المثنى.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، صادق على مخططات التوسعة الجديدة للتصميم الأساس، لمدن (الخضر و الوركاء و النجمي و الدراجي و بصية و الكرامة) ضمن محافظة المثنى".وأضافت، أن "التوسعة تشمل توفير مساحات سكنية وتجارية جديدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء تخدم المواطنين، وتمت المصادقة بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الخدمية في المحافظة".