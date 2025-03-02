وزير الزراعة: العراق صدر أكثر من 700 ألف طن من التمور العام الماضي

2025-03-02 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأحد، تصدير أكثر من 700 ألف طن من التمور في عام ٢٠٢٤ الى مختلف دول العالم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة أكد لوفد الشركات الزراعية الألمانية ان العراق صدر أكثر من 700.000 طن من التمور في عام 2024 الى مختلف دول العالم".وأضاف البيان، أن "عملية التصدير تمت من خلال الشركات لغرض استخدامها في الصناعات التحويلية وللتغذية ،وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لرؤية البلد" .