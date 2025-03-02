القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال في البصرة
2025-03-02 21:30:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة القت القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة البصرة خلال عملية نوعية".
وأضافت، أنه "ضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة بلغت 3 كغم"، مبينة أنه "تمت عملية القبض بعد أن اعتراف عليه أحد المتهمين بمتاجرة المخدرات الذي القي القبض عليه من قبل مديرية المخدرات في الديوانية بوقت سابق، وتم إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة القت القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة البصرة خلال عملية نوعية".
وأضافت، أنه "ضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة بلغت 3 كغم"، مبينة أنه "تمت عملية القبض بعد أن اعتراف عليه أحد المتهمين بمتاجرة المخدرات الذي القي القبض عليه من قبل مديرية المخدرات في الديوانية بوقت سابق، وتم إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".