القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال في البصرة

2025-03-02 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة القت القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة البصرة خلال عملية نوعية".وأضافت، أنه "ضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة بلغت 3 كغم"، مبينة أنه "تمت عملية القبض بعد أن اعتراف عليه أحد المتهمين بمتاجرة المخدرات الذي القي القبض عليه من قبل مديرية المخدرات في الديوانية بوقت سابق، وتم إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".