2025-03-02 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، أن 5 محافظات عراقية ستشهد أمطارًا غزيرة مع تساقط لحبات البرد (الحالوب).

وقال القريشي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق ينتظر حالة مطرية ناتجة عن منخفض جوي بنمط قطع مصحوب بجبهة هوائية باردة، متوقع أن تتفاعل بشكل قوي مع الكتلة المدارية الرطبة"، مبينًا أنها "حالة استثنائية يرافقها أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد (الحالوب)".

وأضاف أن "مناطق جنوب غرب البلاد، ومنها بادية السماوة والنجف والمناطق الوسطى، ستشهد أمطارًا بدءًا من الأربعاء المقبل"، مؤكداً إلى انها "ستكون متفرقة إضافة إلى المناطق الشمالية ثم تعاود فعاليتها في مناطق أخرى".

وأوضح أن "غزارة الأمطار وتساقط حبات البرد (الحالوب) ستشمل مناطق شرق العراق، ومنها ديالى، ميسان، وواسط، وحتى العاصمة بغداد، وصولًا إلى الديوانية وبابل".

وأشار القريشي إلى أن "البصرة ستشهد أيضًا فرصة لسقوط الأمطار، التي تبدأ الأربعاء وتخف الخميس، ثم تستعيد نشاطها الجمعة وتستمر حتى ساعة متأخرة من الليل بسبب المد الرطوبي".

وأكد أن "غزارة الأمطار ستكون في الجزء الشرقي من البلاد، خاصة المناطق القريبة من الشريط الحدودي".