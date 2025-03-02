كركوك.. السوداني يوجه بالمباشرة في إعادة الأراضي للفلاحين الكورد

2025-03-02 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الأحد، أن رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيققانون إعادة الأراضي إلى أصحابها في كركوك.

وقالعبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لقد وقع السوداني، اليوم على توصياتاللجنة الخاصة بحل مشكلة المزارعين الكورد في ناحية سركران بمحافظة كركوك، وكنّاقد أرسلنا طلباً إلى رئيس الوزراء في 17 شباط/ فبراير الماضي حول قضايا المزارعينوتطبيق القانون بإلغاء قرارات حزب البعث المنحل".

وتابع"رئيس الوزراء أوصى الفريق أول عبد الكريم السوداني (سكرتير القائد العامللقوات المسلحة) بتشكيل لجنة تم إرسالها إلى كركوك وتقديم عدد من المقترحات لرئيسالوزراء".

وأكد"أبلغني الفريق عبد الكريم اليوم أنه بالإضافة إلى الموافقة على المقترحات، أوصتالأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً بإصدار تعليمات بشأن تنفيذ قانون إعادةالأراضي إلى أصحابها".

وكانعدد من الفلاحين الكورد في قرية شناغة وقرى المجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك،قد أكدوا لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير الماضي، أنهم حاولوازراعة الأراضي التابعة لهم بعد صدور قرار من القضاء بإعادة أراضيهم إليهم، ولكنقوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي.

وأعلنمحافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في وقت سابق، أن هناك نحو 14 قراراً قضائياً علىمساحات زراعية تتراوح مساحتها نحو 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.

وقالمصطفى في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن إدارةالمحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوفعلى مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانةوسربشاخ وكربلك وشناغة، موضحا أنه بعد المناقشات مع الفلاحين من كلا المكونينالكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قراراً قضائياً تخص 1500 دونم، واتفق الجميععلى ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها.

وأضافمصطفى أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكلقضائية أو قرارات تمنع الفلاحين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتهابحرية".

وأشارإلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قراراتقضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضيالتي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.

وكانتالمحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستورالعراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدامحسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليهاإلى إقليم كوردستان.

وتنصالمادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين فيالمناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكانقبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذاكانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكانمن المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنيةوالسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضتالمحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهوريةالعراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيقالهدف من تشريعها.