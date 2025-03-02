2025-03-02 22:15:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجيأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع تأهيل وتطوير مدخل طريق (بغداد – حلة) بعد إزالة التعارضات، مؤكداً التزام المحافظة بإتمام المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.وقال محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعًا عُقد مع الشركة المنفذة للمشروع، جرى خلاله حل الإشكالات وخاصة مشكلة التعارضات التي كانت تعيق تقدم العمل، مما ساهم في تسريع وتيرة التنفيذ".وأضاف، أن "نسبة الإنجاز بدأت بالتصاعد، والعمل مستمر يوميًا حتى ساعات متأخرة لضمان إكمال المشروع في الموعد المحدد"، مشيرًا إلى أن "كل من يمر عبر الطريق سيلاحظ التقدم الملحوظ في سير الأعمال".