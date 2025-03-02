انطلاق حملة بين أهلنا الإنسانية في ديالى

2025-03-02 22:15:07 - المصدر: واع

ديالى – واع – صالح العتبيانطلقت حملة بين أهلنا الإنسانية، اليوم الأحد، لتوزيع السلات الرمضانية على العوائل المتعففة في محافظة ديالى، بإشراف فريق التواصل الإلكتروني والتعاون مع وزارة النفط.وقال رئيس الحملة نصر الله الأورناطي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المبادرة، بدأت في قضاء الخالص، وستستمر لتشمل مناطق أخرى في المحافظة بتوزيع السلات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك على العائلات المتعففة فيها وهي مبادرة أكد عليها رئيس الوزراء".وأضاف الأورناطي، أن "التوزيع سيجري تباعاً حسب الأقضية والنواحي، بعد أن شمل توزيع 250 عائلة في قضاء الخالص، والهدف ايصال رسالة الى العوائل الكريمة بأن رئيس مجلس الوزراء حريص على تقديم ما يمكن تقديمه للعوائل الكريمة التي تستحق الكثير".