الصحة تعلن إطلاق حملة موسعة للكشف المبكر عن مرض التدرن بأماكن الاحتجاز

2025-03-02 22:15:07 - المصدر: واع

بغداد– واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة موسعة للكشف المبكر عن مرض التدرن بأماكن الاحتجاز في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وبإشراف مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي، نعلن إطلاق الحملة الوطنية الموسعة للكشف المبكر عن مرض التدرن بين المحتجزين في جميع أماكن الاحتجاز في العراق والتي تستهدف فحص ما لا يقل عن 35 ألف نزيل خلال فترة تمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وذلك على مرحلتين".وأضافت، أن "المرحلة الأولى من الحملة انطلقت من خلال الفرق الصحية التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الأولية والملاكات الصحية العاملة داخل أماكن الاحتجاز أما المرحلة الثانية التي انطلقت اليوم، فتشمل الدعم المركزي عبر الفرق الجوالة المركزية المجهزة بعيادات متنقلة تحتوي على أجهزة الأشعة والمختبرات المتنقلة، وتتزامن مع الحملة جهود توعوية مكثفة حول مرض التدرن، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج".وذكرت أن "هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة للحد من انتشار مرض التدرن وتعزيز الصحة العامة، من خلال الكشف المبكر وتوفير العلاج الفوري للحالات المصابة، لضمان بيئة صحية داخل أماكن الاحتجاز".