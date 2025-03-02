"الطماطم" تزدهر في البصرة والمحافظة تسوق 300 ألف طن خلال 4 أشهر
شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، تسويق ما يقارب 300ألف طن من محصول الطماطم خلال الأشهر الأربعة الماضية، داعية الجهات المعنية لغلقالمنافذ الحدودية ودعم المزارعين.
وقال مدير المديرية هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويقمحصول الطماطم بلغ 295 ألفاً و791 طناً منذ انطلاق موسم التسويق 15/10/2024 لغاية2025/3/2"، مبيناً أن "عملية إنتاج وتسويق محصول الطماطم تسير بوتيرةمتصاعدة".
وأشار حسين، إلى أن "كوارد المديرية مستمرة بتقديم الإرشاداتاللازمة للمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة، فضلاً عن إجراء حملات المكافحةللآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول بهدف سلامة المنتج وبالتالي زيادةالإنتاج".
ودعا حسين، الجهات المعنية إلى "غلق المنافذ الحدودية وعدم استيرادهذا المحصول نظراً لوفرته في المحافظة، والاستمرار بدعم المحاصيل الزراعية والحفاظعليها في الأسواق المحلية".
وأعلن مجلس البصرة، في الخميس 30 كانون الثاني/ يناير 2025، تلقيه مناشداتمن مسوقي الطماطم في المحافظة، الذين أعربوا عن معاناتهم بسبب تكدس المحصولالمحلي جراء استمرار الاستيراد.
وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في 23 من شهرشباط/ فبراير الماضي، عن حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد دعماً للمنتجالمحلي في العراق.