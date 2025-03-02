2025-03-02 22:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، تسويق ما يقارب 300ألف طن من محصول الطماطم خلال الأشهر الأربعة الماضية، داعية الجهات المعنية لغلقالمنافذ الحدودية ودعم المزارعين.

وقال مدير المديرية هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويقمحصول الطماطم بلغ 295 ألفاً و791 طناً منذ انطلاق موسم التسويق 15/10/2024 لغاية2025/3/2"، مبيناً أن "عملية إنتاج وتسويق محصول الطماطم تسير بوتيرةمتصاعدة".

وأشار حسين، إلى أن "كوارد المديرية مستمرة بتقديم الإرشاداتاللازمة للمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة، فضلاً عن إجراء حملات المكافحةللآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول بهدف سلامة المنتج وبالتالي زيادةالإنتاج".

ودعا حسين، الجهات المعنية إلى "غلق المنافذ الحدودية وعدم استيرادهذا المحصول نظراً لوفرته في المحافظة، والاستمرار بدعم المحاصيل الزراعية والحفاظعليها في الأسواق المحلية".

وأعلن مجلس البصرة، في الخميس 30 كانون الثاني/ يناير 2025، تلقيه مناشداتمن مسوقي الطماطم في المحافظة، الذين أعربوا عن معاناتهم بسبب تكدس المحصولالمحلي جراء استمرار الاستيراد.

وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في 23 من شهرشباط/ فبراير الماضي، عن حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد دعماً للمنتجالمحلي في العراق.