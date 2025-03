بالصور: محافظ ذي قار يكرم مهندسي النظافة بمأدبة إفطار في أول أيام رمضان

2025-03-02 22:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أقام محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، مأدبة إفطار لمهندسي قسم النظافة في بلدية الناصرية، وذلك بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك، تقديرا لجهودهم المتواصلة في الحفاظ على نظافة المدينة وتقديم الخدمات للمواطنين. وهنأ المحافظ الحضور بحلول الشهر الفضيل، مشيدًا بدور العاملين في قطاع النظافة، الذين يواصلون عملهم...

