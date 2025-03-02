2025-03-02 22:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة أنواء الناصرية اليوم عن تأثر محافظة ذي قار بمنخفض جوي مندمج قادم من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما سيؤدي إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في مختلف مناطق المحافظة يوم الثلاثاء المقبل. وقال مدير دائرة أنواء الناصرية أحمد كريم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن المنخفض...

The post منخفض جوي مندمج يؤثر على ذي قار وفرصة لتساقط الأمطار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.