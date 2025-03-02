2025-03-02 22:54:04 - المصدر: ايشان

نصح زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، بالابتعاد عن مشاهدة الدراما العراقية، قائلاً، إنها “تكاد تكون هابطة المحتوى إلا ما شذّ وندر”. وورد إلى الصدر استفتاء بخصوص مشاهدة الدراما، وأجاب عليه قائلاً: “إذا قصدت الدراما العراقية.. فهي للأسف تكاد تكون هابطة المحتوى إلا ما شذ وندر.. وغالباً ما تكون بعيدة عن الواقع العراقي، وفيها من […]

ظهرت المقالة السيد الصدر يهاجم “الدراما العراقية”: محتوى هابط ومتابعتها إعانة على الإثم أولاً على ايشان.



