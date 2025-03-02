حريق النجف "متعمد".. واعتقال متهمين بإطلاق نار في بابل والديوانية
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليومالأحد، بأن الحريق الذي اندلع في سوق "البالة" في النجف، تمبـ"فعل فاعل"، فيما جرى اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء وإطلاق النار فيالهواء بمحافظتي الديوانية وبابل.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيقالدفاع المدني والأدلة الجنائية، بالحريق الذي اندلع مساء اليوم في سوق ملابسالبالة في النجف، أثبت أنه متعمد وبفعل فاعل".
ونشب حريق كبير مساء اليوم، في سوق البالة فيالنجف، وامتد ليشمل محال السوق كافة، خاصة وأنها مصنوعة من مواد تساعد على انتقالالنار بشكل سريع.
ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة بابل، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاء القبض على مطلق عيارات نارية فيالهواء، والذي ظهر في مقطع فيديو مع مجموعة من الأشخاص يتباهون بفعلتهم عبر منصاتالتواصل الاجتماعي".
وإلى الديوانية، فقد أعلنت قيادة الشرطة، عنالقبض على متهم بالتعرض لصيدلاني وإطلاق النار عليه بسبب خلافات شخصية.
وقالت في بيانها، الذي ورد لوكالة شفق نيوز،إن "قوة من شرطة المحافظة، تمكنت بعد 72 ساعة من الحادثة، من اعتقالالمتهم"، مبينة أن "الأجهزة الأمنية إحالة الملقى القبض عليه الىالقضاء".