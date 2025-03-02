2025-03-02 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليومالأحد، بأن الحريق الذي اندلع في سوق "البالة" في النجف، تمبـ"فعل فاعل"، فيما جرى اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء وإطلاق النار فيالهواء بمحافظتي الديوانية وبابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيقالدفاع المدني والأدلة الجنائية، بالحريق الذي اندلع مساء اليوم في سوق ملابسالبالة في النجف، أثبت أنه متعمد وبفعل فاعل".

ونشب حريق كبير مساء اليوم، في سوق البالة فيالنجف، وامتد ليشمل محال السوق كافة، خاصة وأنها مصنوعة من مواد تساعد على انتقالالنار بشكل سريع.

ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة بابل، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاء القبض على مطلق عيارات نارية فيالهواء، والذي ظهر في مقطع فيديو مع مجموعة من الأشخاص يتباهون بفعلتهم عبر منصاتالتواصل الاجتماعي".

وإلى الديوانية، فقد أعلنت قيادة الشرطة، عنالقبض على متهم بالتعرض لصيدلاني وإطلاق النار عليه بسبب خلافات شخصية.

وقالت في بيانها، الذي ورد لوكالة شفق نيوز،إن "قوة من شرطة المحافظة، تمكنت بعد 72 ساعة من الحادثة، من اعتقالالمتهم"، مبينة أن "الأجهزة الأمنية إحالة الملقى القبض عليه الىالقضاء".