2025-03-02 23:15:10 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى علق المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الأحد، على الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام. وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية هو أمر مؤقت، بسبب قلة الطلب عليه حالياً في السوق بسبب شهر رمضان، حيث هناك […]

The post اقتصادي يشخص أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في العراق appeared first on جريدة المدى.