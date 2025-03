زيلينسكي: لا أحد يريد استمرار الحرب سوى بوتين

2025-03-02 23:15:11 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه التقى برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لبحث خطة مشتركة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وكتب زيلينسكي على تلغرام قائلاً: "لا أحد مهتم باستمرار الحرب والعودة إليها بسرعة باستثناء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لذلك من المهم أن تبقوا متحدين بشأن أوكرانيا وتعزيز موقف دولتنا بالتعاون مع […]

