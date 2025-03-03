انخفاض مؤشر السوق السعودية بأدنى تداولات منذ شهرين

2025-03-03 00:00:03 - المصدر: واع

متابعة- واعانخفض مؤشر السوق السعودية، اليوم الأحد، بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12035 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، هي الأدنى منذ شهرين.وأكمل سهم سابك، خلال جلسة يوم الأحد سلسلة الخسائر، ليصل إلى 61.80 ريال، وقد هبط بأكثر من 5 في المائة منذ أعلنت الشركة نتائجها المالية، يوم الأربعاء.وهبط سهم شركة السعودية للأسماك بـ3.14 في المائة إلى 117.20 ريال، وكانت قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 0 في المائة من رأس المال.وكذلك تراجع سهم مجموعة إم بي سي خلال الجلسة بـ4.7 في المائة لأدنى مستوى في 21 أسبوعاً عند 49.55 ريال.وهبط سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بأقل من 1 في المائة عند 99.40 ريال، و34.80 ريال، على التوالي.وتصدر سهما سال وباتك تراجعات السوق اليوم بنسبة 10 في المائة عند 220.20 ريال، و3.05 ريال، على التوالي.وأغلق سهم الدريس عند 138.20 ريال مراجعاً 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.في المقابل، تصدَّر سهم الكابلات السعودية، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 6 في المائة عند 131.60 ريال.