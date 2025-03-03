حددت أسباب الخلاف.. النفط النيابية تكشف الكمية المقدرة لتصدير خام الإقليم عبر تركيا
شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الأحد،استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناءجيهان التركي، وبينما كشفت أن الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها تتراوح ما بين300 - 325 ألف برميل يومياً، أوضحت الخلاف في تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخيربين حكومتي بغداد وأربيل.
وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد الفارس، لوكالة شفق نيوز، إن"وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفطالخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنةمؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياًبإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظارموافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير".
وأوضح الفارس، أن "الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناءجيهان التركي تتراوح ما بين 300 - 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنهقانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخيرالمنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أنهناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحليوالمقدر والمثبت في الموازنة".
وبيّن، "حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023-2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومةإقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعدتعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كمياتالاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألفبرميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث،وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً".
وأضاف، أن "بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً علىحكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر،ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنةتم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان".
وعلل الفارس، "لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويتعليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتواعلى تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقةمن الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته،وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصلمؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير".
وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، "كما لوحظ أيضاً من خلالالاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفطوالتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت فيقانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديلالأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي".
ورأى الفارس، أن "هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح منقبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلسالنواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانونالموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبحقانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة، بأن وفداً من حكومة إقليمكوردستان، وصل إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف استئناف تصدير النفطعبر خط جيهان التركي.
وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من وزارة الطاقةوالثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، يجري الآن اجتماعاً مع المسؤولين في مقروزارة النفط الاتحادية، لحسم متعلقات استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرهامن القضايا المتعلقة بعمل الشركات".
وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "هذا الاجتماع كان من المقرر أنيعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده"،من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهتها، دعت وزارة النفط الاتحادية، أمس السبت، الشركات النفطية العالميةالمنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافةإلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل،الموافق 4 آذار/ مارس 2025.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان،أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئنافالوشيك للتصدير.
وقبل ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلالالساعات المقبلة.