حددت أسباب الخلاف.. النفط النيابية تكشف الكمية المقدرة لتصدير خام الإقليم عبر تركيا

2025-03-03 00:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الأحد،استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناءجيهان التركي، وبينما كشفت أن الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها تتراوح ما بين300 - 325 ألف برميل يومياً، أوضحت الخلاف في تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخيربين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد الفارس، لوكالة شفق نيوز، إن"وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفطالخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنةمؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياًبإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظارموافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير".

وأوضح الفارس، أن "الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناءجيهان التركي تتراوح ما بين 300 - 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنهقانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخيرالمنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أنهناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحليوالمقدر والمثبت في الموازنة".

وبيّن، "حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023-2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومةإقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعدتعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كمياتالاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألفبرميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث،وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً".

وأضاف، أن "بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً علىحكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر،ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنةتم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان".

وعلل الفارس، "لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويتعليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتواعلى تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقةمن الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته،وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصلمؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير".

وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، "كما لوحظ أيضاً من خلالالاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفطوالتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت فيقانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديلالأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي".

ورأى الفارس، أن "هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح منقبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلسالنواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانونالموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبحقانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة، بأن وفداً من حكومة إقليمكوردستان، وصل إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف استئناف تصدير النفطعبر خط جيهان التركي.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من وزارة الطاقةوالثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، يجري الآن اجتماعاً مع المسؤولين في مقروزارة النفط الاتحادية، لحسم متعلقات استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرهامن القضايا المتعلقة بعمل الشركات".

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "هذا الاجتماع كان من المقرر أنيعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده"،من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، دعت وزارة النفط الاتحادية، أمس السبت، الشركات النفطية العالميةالمنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافةإلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل،الموافق 4 آذار/ مارس 2025.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان،أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئنافالوشيك للتصدير.

وقبل ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلالالساعات المقبلة.