بابل.. أصحاب المولدات الأهلية يهددون بإطفاء عام ويمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة (فيديو)

2025-03-03 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هدد أصحاب المولدات الأهلية في بابل، مساء اليوم الأحد، بإطفاء عام فيالمحافظة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم ومساواتهم بأقرانهم في باقي المحافظات،ممهلين الحكومة المحلية 48 ساعة.

وقالمتحدث باسم الرابطة في مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، إنهم يمهلون مجلس محافظةبابل حتى الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء وفي حال عدمالاستجابة لمطالبهم سيقومون بإطفاء المولدات بعموم المحافظة ليلاً ونهاراً.

وأكد"لن نستجيب لأي مطلب أو تدخل من أعضاء مجلس المحافظة لإعادة تشغيل المولداتما لم تتم الاستجابة لمطالبنا"، مبيناً "نحن نطالب بمساواتنا بأصحابالمولدات في المحافظات الأخرى".

ولفتإلى أن "الكمية المجهزة من وقود المولدات لا تكفي، كما أننا ندفع الضرائبوأجور الأرض التي عليها المولدات، وفي المقابل مجلس المحافظة يفرض علينا تسعيرةغير منصفة".