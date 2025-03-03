من رحم "الإطار".. تحالف انتخابي "مرتقب" يتزعمه السوداني والحكيم
شفق نيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي،الذي يجمع القوى الشيعية، يوم الأحد، عن توجه أبرز القوى فيه إلى تشكيل تحالفانتخابي واسع سيعلن عنه قريباً، فيما بين أن أبرز قادة التحالف هما رئيسالحكومة محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن"القوى الفاعلة في الإطار التنسيقي، بدأت حراكها الانتخابي مبكراً بهدفتشكيل تحالف إستراتيجي يضم أغلب القوى الشيعية، بعيداً عن التي تريد خوضالانتخابات بقوائم منفردة".
وأضافت أن "هذه القوى بدأت تؤسسلتحالف كبير، سيعلن عنه خلال الشهرين المقبلين، بعد استكمال التفاهمات مع القوىالأخرى، ومن المقرر أن يضم 14 كياناً"، مبينا أن "أبرز المشكلينلهذا التحالف هما رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيموبعض الكيانات والقوى المستقلة".
وأشارت إلى أن "التحالف المشار إليهلا يقتصر على القوى الشيعية فقط، وإنما سيفتح قنوات تواصل مع كل القوى الأخرىالراغبة بالانضمام له بما فيها القوى الكوردية والسنية".
ويضم الإطار التنسيقي، أغلب القوى الشيعية فيالبلاد، باستثناء التيار الصدري، الذي غادره رغم أنه شارك بتأسيسه في العام2021، وقد أخذ الإطار على عاتقه اختيار رئيس الحكومة، منذ ذلك الوقت، نظراًللتقسيم في المناصب، حيث يذهب هذا المنصب للقوى الشيعية.
وخلال الفترة الماضية، سيطرت مسألة تعديلقانون الانتخابات على المشهد السياسي، لاسيما بعد دعوة رئيس ائتلاف دولة القانوننوري المالكي له، وهو ما اصطدم بعدم موافقة من الكتل الأخرى، كما كشفت وكالة شفقنيوز، في تقرير لها نشر يوم أمس.