2025-03-03 00:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي،الذي يجمع القوى الشيعية، يوم الأحد، عن توجه أبرز القوى فيه إلى تشكيل تحالفانتخابي واسع سيعلن عنه قريباً، فيما بين أن أبرز قادة التحالف هما رئيسالحكومة محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن"القوى الفاعلة في الإطار التنسيقي، بدأت حراكها الانتخابي مبكراً بهدفتشكيل تحالف إستراتيجي يضم أغلب القوى الشيعية، بعيداً عن التي تريد خوضالانتخابات بقوائم منفردة".

وأضافت أن "هذه القوى بدأت تؤسسلتحالف كبير، سيعلن عنه خلال الشهرين المقبلين، بعد استكمال التفاهمات مع القوىالأخرى، ومن المقرر أن يضم 14 كياناً"، مبينا أن "أبرز المشكلينلهذا التحالف هما رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيموبعض الكيانات والقوى المستقلة".

وأشارت إلى أن "التحالف المشار إليهلا يقتصر على القوى الشيعية فقط، وإنما سيفتح قنوات تواصل مع كل القوى الأخرىالراغبة بالانضمام له بما فيها القوى الكوردية والسنية".

ويضم الإطار التنسيقي، أغلب القوى الشيعية فيالبلاد، باستثناء التيار الصدري، الذي غادره رغم أنه شارك بتأسيسه في العام2021، وقد أخذ الإطار على عاتقه اختيار رئيس الحكومة، منذ ذلك الوقت، نظراًللتقسيم في المناصب، حيث يذهب هذا المنصب للقوى الشيعية.

وخلال الفترة الماضية، سيطرت مسألة تعديلقانون الانتخابات على المشهد السياسي، لاسيما بعد دعوة رئيس ائتلاف دولة القانوننوري المالكي له، وهو ما اصطدم بعدم موافقة من الكتل الأخرى، كما كشفت وكالة شفقنيوز، في تقرير لها نشر يوم أمس.