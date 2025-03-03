الرصد الزلزالي: العراق سجل 30 هزة أرضية خلال الشهر الماضي

2025-03-03 00:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل 30 هزة أرضية في العراق خلال الشهر الماضي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي وبمتابعة مديرها العام سلمان صدام البهادلي اصدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر شباط 2025 "، مبينة ان " التقرير تضمن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر والتي بلغت (66) هزة أرضية موزعة داخل العراق والمناطق المجاورة ".واضافت، ان "30 هزة أرضية سجلت في داخل العراق و31 هزة أرضية سجلت في داخل إيران، فضلا عن 5 هزات أرضية سجلت داخل تركيا".