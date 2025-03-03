2025-03-03 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف الخبير الاقتصادي سالار عزيز، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، أسباب ارتفاع أسعار الدجاج في مدن إقليم كردستان بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان.

وقال عزيز لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى فتح باب الاستيراد للمحافظات العراقية في الوسط والجنوب، ما دفع أغلب التجار وأصحاب الحقول إلى تفضيل التصدير لهذه المحافظات".

وأضاف أن "الارتفاع أحرج المواطن الكردي، خاصة مع زيادة الإقبال عليه بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في ظل الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب".

وأشار إلى أن "وزارة الزراعة في حكومة كردستان تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، لأنها سمحت بتصدير الدجاج إلى المحافظات العراقية دون فرض ضوابط ورقابة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الإقليم".

وسجلت أسعار الدجاج ارتفاعًا كبيرًا في الإقليم، حيث بلغ سعر الكيلو 3200 دينار، بالتزامن مع شهر رمضان.