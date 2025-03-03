وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان التحضيرات لعقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة

2025-03-03 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى بوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية."وأضاف، أن "الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأكد الوزير خلال اللقاء "أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة"، مشدداً على "موقف جمهورية العراق الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، ورفض تهجيرهم من أراضيهم."وتابع: "كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4 آذار 2025، والتي ستبحث بشكل خاص تطورات القضية الفلسطينية".