الشيخ الخزعلي: الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات بقوائم متعددة

2025-03-03 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ان العدو الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه من الحرب على غزة، وفيما أشار إلى أن سلاح الفصائل لم يستخدم في النزاعات الداخلية ولم يمثل مشكلة للدولة، بين الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات بقوائم متعددة.وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في برنامج تحت خطين على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المرجع الديني السيد السيستاني تصدى لمسائل لها علاقة بكتابة الدستور ولها علاقة بفتوى الجهاد أو الدفاع الكفائي ومسائل أخرى"، لافتا الى ان " منصات إعلامية صهيونية تركز على مصطلحات الشيعة والسنة بالفترة الأخيرة ".وأضاف، أن " الهوية الشيعية تشكلت على نصرة وإغاثة المظلومين"، مبيناً ان " العدو الصهيوني لم يتمكن من تحقيق اهدافه الاستراتيجية من الحرب ".وتابع، " وقفنا إلى جانب قضية محقة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "تركيا قادت مشروع التغيير في سوريا بأدوات عسكرية".وشدد على "ضرورة أن ينطلق القرار من وضع مصلحة العراق أولاً"، مبينا انه "لا يوجد شيء اسمه حل الحشد الشعبي".وأشار إلى أن " سلاح الفصائل لم يستخدم في النزاعات الداخلية"، منوها بأن "سلاح الفصائل منضبط ويدافع عن سيادة وحماية الأراضي العراقية".وبين ان " الدعوات لتسليم سلاح الفصائل محاولة لتجريد العراق من السلاح الاحتياطي"، مؤكدا أن "الخروقات التركية مستمرة للسيادة العراقية".ولفت إلى أن "قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي يجب ان يسري على الجميع بالتساوي".واكد أن "حكومة السوداني قدمت خدمات استطاعت ان تعيد ثقة الجزء الاكبر من العراقيين بالعملية السياسية "، لافتا الى أن "الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات بقوائم متعددة وليس بقائمة واحدة".