2025-03-03 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقصى نادي فولهام، مساء اليوم الأحد، مانشستر يونايتد من الدورالخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3).

ونجح فولهام، بالتقدم عبر مدافعه كالفين باسي في الدقيقة (45+1)، قبل أنيسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لليونايتد الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يواصل مانشستر يونايتد تخبطه في الموسم الحالي، حيث خرج منكأس الرابطة وكأس الاتحاد، بجانب احتلال المركز الرابع عشر في جدولترتيب البريميرليغ.