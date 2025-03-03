مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنكليزي على يد فولهام
2025-03-03 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أقصى نادي فولهام، مساء اليوم الأحد، مانشستر يونايتد من الدورالخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3).
ونجح فولهام، بالتقدم عبر مدافعه كالفين باسي في الدقيقة (45+1)، قبل أنيسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لليونايتد الدقيقة 71.
وبهذه النتيجة يواصل مانشستر يونايتد تخبطه في الموسم الحالي، حيث خرج منكأس الرابطة وكأس الاتحاد، بجانب احتلال المركز الرابع عشر في جدولترتيب البريميرليغ.