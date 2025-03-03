صافرة عراقية ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الريان القطري والأهلي السعودي

2025-03-03 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساءالأحد، تسمية الاتحادُ الآسيويُّ لكرةِ القدم الحكمَ الدوليّ العراقيّ "مهند قاسم"ضمن الطاقمِ التحكيميّ لمباراةِ فريقي الريان القطري والأهلي السعودي ضمن منافساتِدوري أبطال آسيا النخبة 1.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفقنيوز، فإن الحكم مهند قاسم سيكون حكماً رابعاً في المباراةِ التي ستجري بعد غدٍ الثلاثاءالرابع من شهر آذار/ مارس الجاري في العاصمةِ القطرية الدوحة.