فوز وتعادل بانطلاق الجولة 22 من دوري نجوم العراق

2025-03-03 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق الكرخ على مضيفه نفط ميسان، فيما تعادل نفط البصرة مع ضيفه كربلاء،مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتمباراة نفط ميسان والكرخ على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثامنة والنصف مساءًوانتهت لصالح الكرخ بنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الكرخ أولاً عن طريق بنيامين آكور فيالدقيقة 16، وتمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب ديمي داودة فيالدقيقة 31.

وفيالشوط الثاني سجل إيفياني كيلفن هدف الكرخ الثاني في الدقيقة 68.

وبهذهالنتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 28 بالمركز 12، وتجمد وصيد نفط ميسان عند النقطة32 بالمركز الثامن.

وفيالجولة نفسها تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه كربلاء من دون أهداف.

وجرتالمباراة بنفس التوقيت على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

ورفعنفط البصرة رصيده للنقطة 22 بالمركز 16، كما رفع كربلاء رصيدهللنقطة 16 بالمركز 18.