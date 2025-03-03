الكرخ يهزم الحشد الشعبي في دوري السلة
2025-03-03 01:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تمكن فريق الكرخ من الفوز على نادي الحشد الشعبي ضمن مباريت دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.
وحقق فريق الكرخ بالسلة الفوز بالثانية الاخيرة على الحشد الشعبي ٧٩- ٧٨ بالمباراة الاولى لدور الثمانية ( الاقصائية ) في دوري المحترفين العراقي في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن الأدوار الاقصائية لدوري المحترفين لكرة السلة.
تمكن فريق الكرخ من الفوز على نادي الحشد الشعبي ضمن مباريت دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.
وحقق فريق الكرخ بالسلة الفوز بالثانية الاخيرة على الحشد الشعبي ٧٩- ٧٨ بالمباراة الاولى لدور الثمانية ( الاقصائية ) في دوري المحترفين العراقي في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن الأدوار الاقصائية لدوري المحترفين لكرة السلة.