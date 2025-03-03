الكرخ يهزم الحشد الشعبي في دوري السلة

2025-03-03 01:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتمكن فريق الكرخ من الفوز على نادي الحشد الشعبي ضمن مباريت دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.وحقق فريق الكرخ بالسلة الفوز بالثانية الاخيرة على الحشد الشعبي ٧٩- ٧٨ بالمباراة الاولى لدور الثمانية ( الاقصائية ) في دوري المحترفين العراقي في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن الأدوار الاقصائية لدوري المحترفين لكرة السلة.