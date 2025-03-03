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الكرخ يهزم الحشد الشعبي في دوري السلة

الكرخ يهزم الحشد الشعبي في دوري السلة
الكرخ يهزم الحشد الشعبي في دوري السلة
2025-03-03 01:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تمكن فريق الكرخ من الفوز على نادي الحشد الشعبي ضمن مباريت دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.
وحقق فريق الكرخ بالسلة الفوز بالثانية الاخيرة على الحشد الشعبي ٧٩- ٧٨ بالمباراة الاولى لدور الثمانية ( الاقصائية )  في دوري المحترفين العراقي في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن الأدوار الاقصائية لدوري المحترفين  لكرة السلة.



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