2025-03-03 01:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت "بسطات السحور" بالانتشار فيشوارع العاصمة، خصوصاً في منطقة الكرادة، حيث يعرض الباعة أشهى الأطباقالتقليدية التي يقبل عليها البغداديون لتناول وجبة السحور كآخر وجبة استعداداًلصوم نهار اليوم التالي.

ويقولمحمد، أحد أصحاب "البسطات" في الكرادة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"اليوم هو أول يوم أبدأ فيه العمل خلال شهر رمضان، والبسطة تحتوي على مجموعةمتنوعة من الأطعمة مثل الجلفراي، الكبدة، البطاطا، والكبة".

ويشيرإلى أن "الإقبال في الأيام الأولى من رمضان يكون محدوداً، إلا أنالحركة تبدأ بالازدياد بعد مرور الأسبوع الأول، إذ يعتاد الناس على الخروجليلاً حتى وقت السحور، ما ينعش الأسواق ويزيد الإقبال على هذه البسطات".

وأصدرتوزارة الداخلية العراقية، مساء يوم أمس السبت، تعليمات جديدة بشأن إجراءات شهررمضان، على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، وبحسب بيان ورد لوكالةشفق نيوز، "لن يكون هناك غلق لجميع المطاعم والمقاهي وكذلك المولات وأماكنالتبضع وجميع مرافق الحياة واستمرار الفعاليات الرمضانية في بغداد والمحافظات خلالشهر رمضان المبارك من وقت الإفطار لغاية وقت السحر".

وأكدميري، وفقاً للبيان، تطبق كامل إجراءات المنع خلال ساعات الصيام مع توفيرالأجواء الآمنة الكاملة والانسيابية المرورية لجميع المواطنين.