"بسطات السحور" تزين شوارع بغداد مع أولى ليالي رمضان (صور)
شفقنيوز/ مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت "بسطات السحور" بالانتشار فيشوارع العاصمة، خصوصاً في منطقة الكرادة، حيث يعرض الباعة أشهى الأطباقالتقليدية التي يقبل عليها البغداديون لتناول وجبة السحور كآخر وجبة استعداداًلصوم نهار اليوم التالي.
ويقولمحمد، أحد أصحاب "البسطات" في الكرادة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"اليوم هو أول يوم أبدأ فيه العمل خلال شهر رمضان، والبسطة تحتوي على مجموعةمتنوعة من الأطعمة مثل الجلفراي، الكبدة، البطاطا، والكبة".
ويشيرإلى أن "الإقبال في الأيام الأولى من رمضان يكون محدوداً، إلا أنالحركة تبدأ بالازدياد بعد مرور الأسبوع الأول، إذ يعتاد الناس على الخروجليلاً حتى وقت السحور، ما ينعش الأسواق ويزيد الإقبال على هذه البسطات".
وأصدرتوزارة الداخلية العراقية، مساء يوم أمس السبت، تعليمات جديدة بشأن إجراءات شهررمضان، على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، وبحسب بيان ورد لوكالةشفق نيوز، "لن يكون هناك غلق لجميع المطاعم والمقاهي وكذلك المولات وأماكنالتبضع وجميع مرافق الحياة واستمرار الفعاليات الرمضانية في بغداد والمحافظات خلالشهر رمضان المبارك من وقت الإفطار لغاية وقت السحر".
وأكدميري، وفقاً للبيان، تطبق كامل إجراءات المنع خلال ساعات الصيام مع توفيرالأجواء الآمنة الكاملة والانسيابية المرورية لجميع المواطنين.