2025-03-03 02:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تميم الحسن لا يُتوقع بأي حال من الأحوال أن تنسحب تركيا قريبًا من العراق، عقب دعوة عبد الله أوجلان، زعيم "العمال الكردستاني"، إلى نزع سلاح حزبه. يسيطر الحزب المعارض لأنقرة، المعروف بـ"بي كي كي"، في العراق على قرى قرب دهوك، ومدينة سنجار شمال الموصل. وتركيا لديها مئات القواعد العسكرية، وآلاف الجنود في العراق […]

