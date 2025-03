الحكومة العراقية تتجه نحو العملة الرقمية.. تحول في القطاع المصرفي أم مغامرة اقتصادية؟

2025-03-03 02:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ محمد العبيدي مع تصاعد الاهتمام بالعملات الرقمية في الأنظمة المصرفية الدولية، يدخل العراق على خط المنافسة بخطة لإصدار عملة رقمية وطنية، يأمل من خلالها البنك المركزي في تعزيز الشفافية المالية وتقليل تكلفة التعاملات النقدية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة. وأعلن البنك المركزي العراقي، توجهه لإصدار عملة رقمية مصرفية لتحل […]

