2025-03-03 02:15:06 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار/ المدى قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه. وجاء في قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون. […]

The post القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه appeared first on جريدة المدى.