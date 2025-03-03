دوري نجوم العراق.. ديالى يحقق الفوز على الحدود والتعادل ينهي لقاء الصقور والنفط

2025-03-03 02:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع فريق النفط سلبياً من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة يوم الأحد، على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ 10:30 مساءً.

شهد اللقاء طرد لاعب نادي النفط ديار ياخي في الدقيقة 38 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 38 بالمركز الرابع كما رفع النفط رصيده للنقطة 30 بالمركز 11.

وفي الجولة ذاتها فاز فريق ديالى على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 2-0، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

انتهى الشوط الاول بتقدم ديالى بهدفين دون مقابل للحدود، جاء الهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق ايمن صفاقص، بينما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد جفال في الدقيقة 45 +1.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 13 بالمركز 19، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 بالمركز 20.