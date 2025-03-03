فوز البرازيلي "آيم ستيل هير" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي

2025-03-03 08:05:02 - المصدر: واع

متابعة-واعفاز الفيلم البرازيلي "آيم ستيل هير" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي بفضل تناوله مصير عائلة مزقتها الدكتاتورية العسكرية في البرازيل.ويتناول الفيلم الروائي الطويل الذي أخرجه والتر ساليس الكفاح الوجودي لامرأة اختفى زوجها في ظل النظام العسكري الذي سيطر على البرازيل من ما بين عامي 1964 و1985.وتقدّم "آيم ستيل هير" الذي يستند إلى قصة حقيقية، على "إميليا بيريز" (فرنسا) و"فلو" (لاتفيا) و"ذي غيرل ويذ ذي نيدل" (الدنمارك) و"ذي سيد أوف ذي سايكرد فيغ" ("بذرة التين المقدس"، ألمانيا).الصدر: afp