تشافي مطلوب في البريميرليج

2025-03-03 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، مطلوب في أحد أندية البريميرليج، بداية من الموسم المقبل.

وأقيل تشافي من منصبه كمدرب لبرشلونة، عقب نهاية الموسم الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

وارتبط اسم تشافي مؤخرا بتولي قيادة ميلان ويوفنتوس، وكذلك مانشستر يونايتد.

وبحسب إذاعة "ريليفو" الإسبانية، فإن أحد الأندية الإنجليزية، يرغب في التعاقد مع تشافي خلال الصيف المقبل.

ولم تكشف الشبكة عن اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع تشافي.

وأضاف التقرير، أن وكيل تشافي حاليا في مفاوضات مع بعض الأندية، من أجل العودة للعمل بداية من الموسم الجديد.

وعمل تشافي مع برشلونة على مدار موسمين، حقق خلالهما لقبي السوبر الإسباني والليجا.