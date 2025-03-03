الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وغموض مفاوضات السلام في أوكرانيا

2025-03-03 08:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار، في حين أدى التأخير في التوصل إلى السلام في أوكرانيا والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تغذية الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولارا.

وانخفض الذهب 0.4% من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كالفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "من المرجح أن يكون النغمة الصعودية المبكرة للذهب في آسيا اليوم مدفوعة بعوامل الخطر الجيوسياسية بسبب التراجع الذي يطرأ على اتفاق السلام المتوقع بين أوكرانيا وروسيا".

وانتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكارثة يوم الجمعة، مما أضاف حالة من عدم اليقين إلى الأسواق المالية المتوترة بالفعل بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات حول السياسات التجارية الأمريكية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25%.

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 945.45 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم واحدا % إلى 928.54 دولارا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولارا للأوقية.