ارتفاع أسعار النفط مع بيانات اقتصادية ايجابية من الصين

2025-03-03 08:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة، يوم الاثنين، مع تجدد التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، بفضل بيانات تصنيع إيجابية من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك رغم حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.

وارتفع خام برنت 76 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 73.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.51 دولارا للبرميل بزيادة 75 سنتا أو 1.1 بالمئة.

وارتفعت الأسعار بعد صدور بيانات رسمية يوم السبت الماضي، أظهرت أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في فبراير/شباط حيث أدت الطلبات الجديدة وارتفاع أحجام الشراء إلى زيادة قوية في الإنتاج.

ويترقب المستثمرون الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في الخامس من مارس/آذار لاتخاذ المزيد من التدابير لدعم اقتصادها المنهك.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي، إن أحد المحركات المحتملة لارتفاع الأسعار هو "عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الصادر عن البنك الوطني للإحصاء إلى منطقة التوسع خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ومع ذلك، حذر من أن التوقعات الاقتصادية للبلاد قد لا تكون ملهمة مع جولة أخرى من الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والمقرر أن تبدأ في الرابع من مارس/آذار.

وكان المحللون في جولدمان ساكس أكثر تفاؤلا بشأن البيانات، قائلين في مذكرة إنها تشير إلى نشاط اقتصادي مستقر أو أفضل قليلا في الصين في أوائل عام 2025، على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية بنسبة 10٪ قد يدفع إلى تدابير انتقامية.

وفي الشهر الماضي، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، حيث أدى تهديد الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وشركائها التجاريين إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وتقليص شهيتهم للأصول الأكثر خطورة.