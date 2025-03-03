بغداد تصحو على مشاجرة مسلحة.. قتيل واعتقال شرطي

2025-03-03 09:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع مشاجرة بين ثلاثة أشخاص في منطقة البياع، جنوب العاصمة بغداد، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف، مما أسفر عن مقتل أحد الأطراف.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المشاجرة وقعت صباح اليوم لأسباب لم تُعرف بعد، واستخدم خلالها أحد الأطراف سلاحًا نوع مسدس، ما أدى إلى مقتل أحد المشاركين.

وأضاف أن قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث، وتمكنت من اعتقال الطرفين الآخرين، مشيرًا إلى أن أحدهما يعمل منتسبًا في شرطة بغداد.