صندوق الإسكان ينفي تخويله لأي جهة تدعي ترويج معاملات الاقتراض

2025-03-03 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، تخويله لأي جهة خارجية لترويج معاملات الاقتراض، سواء كانت هذه الجهات بصفة شركات أو مكاتب أو أفراد.

وذكر المركز الإعلامي في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الإجراءات التي يتخذها الصندوق "قبل واثناء وبعد" التقديم الالكتروني لقروضه، هي إجراءات شفافة ومُعلنة في مواقع الوزارة و الصندوق الرسمية، وتراعي تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر".

كما اعلن الصندوق حسب البيان، عن الية للمفاضلة في حال كان عدد المتقدمين اكثر من التخصيص، لضمان تقديم القرض الى المواطن الأكثر استحقاقاً.

وحذر صندوق الإسكان على حد تعبيره من ضعاف النفوس، الذين يعملون على إيقاع المواطنين في فخ النصب والاحتيال، عبر الادعاء بتسهيل إجراءات الاقتراض مقابل مبالغ مالية، داعياً الجميع الى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.







