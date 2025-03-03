2025-03-03 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، موعداً لتجمعالمنتخب الوطني استعداداً لمواجهة نظيره الكويتي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلةلكأس العالم 2026.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، في تصريح لوكالةشفق نيوز، إن "الاتحاد وبالاتفاق مع مدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوسكاساس، حدد يوم 15 آذار الحالي موعداً لتجمع المنتخب في البصرة".

وأضاف بحر العلوم، أن "المنتخب سيبدأ وحداته التدريبية في البصرةبتواجد اللاعبين المحليين، على أن يكتمل العدد تدريجياً مع التحاق اللاعبينالمحترفين".

وأشار بحر العلوم، إلى أن "مواجهة الكويت ستكون مفصلية ومهمة للغايةللمنتخب الوطني، حيث لا تحتمل أي تلكؤ، خاصة وأن العراق بحاجة ماسة إلى نقاطالمباراة لتعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم 2026".

وأوضح أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم وفّر جميع الاحتياجات اللازمةللاعبين والجهاز الفني لضمان الاستعداد الأمثل قبل خوض المباراة المهمة، في سبيلتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الجميع".

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيتم تحديدالمقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، مع فرصةإضافية لمقعد آخر من خلال الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يستضيف العراق نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 آذار 2025،ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيويةالمؤهلة لكأس العالم.