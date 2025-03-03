الصناعة: إنشاء مشاريع عملاقة في مدينة الفاو

2025-03-03 10:25:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفتْ وزارة الصناعة والمعادن عن مشاريع صناعيَّةٍ عملاقةٍ سيتمّ إنشاؤها في مدينة الفاو مما يجعلها من أكبر المدن الصناعيَّة في الشرق الأوسط ضمن مشروع طريق التنمية. وقال معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رياض جاسم كاظم في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن التصاميم الفنية للمشروع ستنجز قريبا، إذ يسير العمل على وفق خطط مدروسة. وأشار إلى اكتمال التصاميم الأولية، إلا أن هناك بعض الإضافات التي تجري عليها، مبينا أن الطريق سيعمل على تحويل البلد إلى مركز تجاري محوري يربط الشرق بالغرب من خلال مدن صناعية متطورة تمتد من الفاو إلى الحدود التركية. وأوضح أن مدينة الفاو ستشهد إنشاء مشاريع صناعية عملاقة مما يجعلها من أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، إذ ستضم مشاريع سكنية وسياحية، فضلا عن مصانع للبتروكيمياويات ومحطات كهرباء وتحلية مياه وغاز مسال، إلى جانب تنشيط حركة التبادل التجاري والاقتصادي وخلق أكثر من مليون فرصة عمل، فضلا عن تقليل زمن نقل البضائع من الصين إلى أوروبا إلى أقل من 22 يوما، مما يعزز موقع البلد كمركز لوجستي عالمي. وبين كاظم أن إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع واجه عددا من المعوقات، منها التعارضات على مسار الطريق سواء كانت مشاريع زراعية أو اقتصادية، لكن تم التنسيق مع جميع الحكومات المحلية وإزالة جميع تلك التعارضات ليتم إعداد التصاميم الفنية الخاصة بالطريق. ونوه بأن طريق التنمية سيكون ركيزة أساسية في تنويع اقتصاد البلد وتقليل اعتماده على النفط، ليصبح جزءا محوريا في خارطة التجارة الدولية، بفضل بنيته التحتية الحديثة وقدرته على الربط بين القارات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام