الأنواء الجوية: أمطار حتى الجمعة المقبلة

2025-03-03 10:30:12 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار حتى الجمعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى معتدلة وتكون على فترات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وخاصة في المناطق الغربية منهما، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات في الأقسام الغربية للمنطقتين الوسطى والجنوبية (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر والغبار (3-5)كم".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في السليمانية 14، أربيل 17، نينوى وكركوك 18، صلاح الدين والأنبار 20، بغداد وديالى والبصرة 22، كربلاء المقدسة 21".

ولفت إلى، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد وعلى فترات ومن ضمنها العاصمة بغداد، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات إلى (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة تنخفض على العموم، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر والغبار (2-4)كم".

وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في المناطق الوسطى والجنوبية والأقسام الجنوبية من المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع في المنطقة الشمالية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (4-6)كم".

وأشار إلى، أن "الجمعة القادمة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المناطق كافة مع هطول أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في المناطق الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى والأقسام الغربية من المنطقة الشمالية، درجات الحرارة ترتفع على العموم، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (4-6)كم".