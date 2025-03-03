لوكا مودريتش يلفت أنظار الأندية السعودية

2025-03-03 10:30:28 - المصدر: واع

متابعة - واع

لفت نجم ريال مدريد لوكا مودريتش أنظار أندية سعودية، حيث لا يتعجل لاعب الوسط الكرواتي إنهاء مسيرته وينوي اللعب في كأس العالم 2026، لكن عقده مع لوس بلانكوس يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لتقارير إسبانية فان لاعب الوسط الأسطورة أثار اهتمام الأندية السعودية وأن الشيوخ مستعدون لتقديم عقد سخي للكرواتي البالغ من العمر 39 عاما بقيمة حوالي 100 مليون يورو لمدة موسمين.

في الموسم الحالي، لعب مودريتش 40 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة. وكانت تقارير اخرى قد ذكرت أنّ الفائز بجائزة الكرة الذهبية ينوي البقاء في ريال مدريد لموسم آخر، وبعد ذلك يخطط لإنهاء مسيرته.