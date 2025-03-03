2025-03-03 10:31:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، عن تنفيذ القوات البحرية العراقية تمريناً مشتركاً مع نظيرتها الفرنسية في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفي إطار التعاون العسكري المشترك بين العراق وفرنسا، نُفذ تمرين بحري مشترك بين قيادة قاعدة أم قصر البحرية والوفد البحري الفرنسي، في قاطع ساحة العمليات البحرية العراقية".

واضافت انه "شارك في التمرين من الجانب العراقي زورق الدورية (P-310) التابع إلى كتيبة زوارق الدورية الثانية اللواء البحري الأول، ومن الجانب الفرنسي السفينة (SEINE)، ويعد هذا التمرين المشترك لتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين البحريتين".

وتابعت الوزارة انه "وفي نهاية التمرين، أثنى آمر السفينة الفرنسية على جاهزية وخبرات قيادة القوة البحرية العراقية والمهارات الفردية التي يتمتعون بها في حماية المياه الإقليمية العراقية".