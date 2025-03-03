العملات المشفرة ترتفع بدعم من تصريحات ترامب

2025-03-03 10:32:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت سوق العملات المشفرة ارتفاعاً قوياً في شهر مارس/ آذار الجاري، حيث استردت بعض الخسائر المسجلة في أسوأ شهر منذ عام 2022.

وحصلت العملات على دعم من تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرة أخرى إلى خطته لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة.

وكان إدراج عملتي "إكس آر بي" (XRP) و"إيه دي إيه" (ADA) في خطة ترمب مفاجئاً، وفق أندرو تو، رئيس المبيعات في شركة "إيفيشنت فرونتير" (Efficient Frontier) لصناعة سوق العملات المشفرة.

وشهدت العملتان ارتفاعات ضخمة، مما أدى إلى مكاسب في معظم الأصول الرقمية.

وقال ترامب أيضاً إن "بتكوين" و"إيثريوم" و"سولانا" ستكون ضمن الاحتياطي، مما ساعد هذه العملات على التعافي من بعض الانخفاضات الحادة في الشهر الماضي.

ومع ذلك، فإن العديد من تفاصيل خطة ترمب غير معروفة، بما في ذلك مقدار ما ستشتريه الحكومة بالفعل، وكيف سيتم تمويل المشتريات.

وقال تو: "إذا لم تتوافق التوقعات مع الواقع، فقد تتراجع الأسعار مرة أخرى". وأضاف: "في الوقت الحالي، نسيت الأسواق كل الانحدار الذي حدث في الأسبوع الماضي".

واعتبر أيضاً أن المخاوف الاقتصادية الكلية ما تزال تشكل عبئاً، قد يتسبب في تراجع أسعار التشفير مرة أخرى، وذلك إذا فعلت الأسهم الشيء نفسه.

ومنذ تنصيب ترمب وحتى يوم الجمعة الماضي، انخفضت "بتكوين" بنسبة 28% من آخر رقم قياسي لها فوق 109000 دولار سجلته في 20 يناير.

وسجلت العملة المشفرة انخفاضاً بنسبة 18% في فبراير/ شباط، كما انخفض مؤشر "بلومبرغ غالاكسي" للعملات المشفرة بنسبة 28% في فبراير/ شباط، وهو أسوأ شهر له منذ "شتاء العملات المشفرة" عام 2022، والذي شمل انهيار بورصة "أف تي إكس" التابعة لسام بانكمان فريد.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم أمس الأحد، قال ترامب إن الأمر التنفيذي بشأن العملات المشفرة "وجه مجموعة العمل الرئاسية للمضي قدماً في الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، والذي يشمل إكس آر بي وسولانا وإيه دي إيه".