استقرار أسعار النفط العراقي في بداية تعاملات الأسبوع

2025-03-03 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، استقرارا ملحوظا بتعاملات بداية الأسبوع في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 75.20 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.15 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.88+ لكلاهما، تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات استقرارا أيضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.18 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.67 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.36+ لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع