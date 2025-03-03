66 هزة أرضية خلال شهر.. تقرير جديد يكشف النشاط الزلزالي في العراق

2025-03-03 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، تقريرهاالشهري الخاص بخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط 2025.

ووفقًا للتقرير، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد سجلت شبكة الرصد الزلزاليالعراقية (66) هزة أرضية خلال الشهر الماضي، توزعت بين مناطق داخل العراق والمناطقالمجاورة.

هذا وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، نهايةالشهر الماضي، تسجيل 1898 هزة أرضية من عام 2020 لغاية عام 2025.

وكان قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، كشف في3 شباط/فبراير الماضي، عن تسجيل 62 هزة أرضية في البلاد خلال شهر كانون الثانيالماضي، فيما أكد أن قوة الهزات تتراوح ما بين درجة إلى 5 درجات.