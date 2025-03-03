2025-03-03 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة بياناً رقم 1 لسنة 2025 يتضمن تعليمات جديدة لتنظيم حركة الدراجات النارية في مختلف مناطق العراق.

ويهدف الاجراء الجديد إلى ضمان تنظيم حركة المرور وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، بحسب بيان المرور الذي ورد الى وكالة شفق نيوز.

وفقًا للبيان، تم تحديد حركة الدراجات النارية ذات السعة التصميمية 25 سي سي فما فوق، مع استثناء العجلات النارية، ويُسمح لهذه الدراجات بالتنقل داخل مركز المدينة وضواحيها والطرق الرئيسية، شريطة ارتداء السائقين والخوذات الواقية للرأس، كما يُمنع قيادة الدراجات النارية من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا.

وفي محافظة بغداد، تم تحديد حركة الدراجات النارية ذات السعة التصميمية 40 سي سي فما فوق في جانب الرصافة من شرق بغداد حتى شارع القناة، ويُمنع سير هذه الدراجات على الطرق السريعة أو التنقل بين المناطق المحددة.

تنظيم دراجات التوصيل (دليفري)

وأشار البيان أيضاً إلى تنظيم حركة الدراجات العاملة في خدمة التوصيل (دليفري) في جانبي بغداد (الكرخ والرصافة)، مشددا على أن تكون هذه الدراجات مرخصة ومحددة الألوان وفقًا للمنطقة التي تعمل فيها، مع منع انتقالها بين الجانبين.

تسجيل الدراجات

وأكد البيان على ضرورة تسجيل الدراجات النارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (100) لسنة 2020، حيث يجب أن تكون الدراجات مسجلة بشكل كامل وتحمل أوراقًا ثبوتية، مع منع تسجيل أي دراجة غير أصولية أو تم استيرادها بعد صدور القرار.

إجراءات صارمة للمخالفين

وتوعدت المرور العامة، أنه سيتم حجز ومصادرة الدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل أوراق تسجيل، كما سيتم تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد من يقودون الدراجات بدون رخصة قيادة.





